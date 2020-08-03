В Минобороны отреагировали на намерение РоSSии "официально" поставлять оружие на оккупированный Донбасс

"Это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства".

В Министерстве обороны Украины отреагировали на призыв председателя комитета Госдумы РоSSийской Федерации по делам СНГ , евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонида Калашникова о поставках оружия на оккупированный Донбасс.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны.

"В РоSSии раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США . Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины. Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков - 480 единиц ; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450", - отмечается в заявлении.

В Минобороны отметили, что роSSийское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства.

"С начала агрессии указанное вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВСУ и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса. Поэтому, если РоSSия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства. Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. И нынешняя ситуация - не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", - добавили в Минобороны.

Напомним, в июне Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на сумму 250 млн долларов по программе "Инициатива помощи Украине в вопросах безопасности". 30 июля стало известно, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий США внедряют законодательство для предоставления Украине ежегодной поддержки в размере $300 млн военной и другой помощи.

Еще в 2015 году один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) говорил, что без поддержки их РоSSийской Федерацией Украина сможет отвоевать Донбасс за три дня. В том же году агентство Bloomberg писало, что РФ ежемесячно перечисляла одной только "ДНР" не менее 2,5 млрд рублей.

С 2014 года РоSSия направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины они не проходят, к проверкам этих грузов россияне не допускают. Так под видом "гумконвоев" РоSSия направляет на Донбасс материалы и вооружение для боевиков.