Беларусь передала Украине список боевиков "Вагнера"

Правоохранители проверяют участие "вагнеровцев" в военных действиях на Донбассе.

Беларусь передала Украине список боевиков "Вагнера"
Фото: надано Дмитром Кулебою

Украина получила от Беларуси полный список задержанных боевиков роSSийской частной военной компании "Вагнер" и теперь проверяет их на возможную причастность к преступлениям против нашего государства.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает hromadske.

По его словам, 30 июля состоялась встреча посла Украины в Беларуси с главой МИД соседней страны Владимиром Макеем.

Кулеба уточнил, что в адрес Украины каких бы то ни было обвинений не звучало.

Белорусские дипломаты передали список задержанных и попросили, чтобы компетентные украинские органы проверили, участвовали ли эти "вагнеровцы" в преступлениях против Украины, в частности в военных действиях.

Как отметил Кулеба, правоохранители уже занимаются этим. Он добавил, что боевиков с украинским гражданством там не семь, но точное число не назвал.

Отметим, что просить другое государство об экстрадиции можно только тогда, когда в Украине против этого человека возбуждено уголовное дело. Из задержанных украинцев пока известно об уголовном деле и объявлении в розыск относительно одного - Максима Кошмана.

29 июля под Минском задержали более 30 боевиков ЧВК "Вагнер", которые планировали дестабилизировать ситуацию в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства БелТА, все они являются гражданами РФ, некоторые из них - уроженцы Украины. Впоследствии выяснилось, что среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных в украинской базе "Миротворец" значатся как имена участников войны на Донбассе.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина может требовать выдачи своих уроженцев, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками. СБУ подтвердила намерение экстрадировать их. Пресс-секретарь Путина заявил, что РоSSия не признает украинского гражданства задержанных боевиков.

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