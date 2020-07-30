Чиновник Черновицкой ОГА попался на "откате" за победу в тендере на 220 тыс. грн

Следователи Государственного бюро расследований в Хмельницком задержали директора одного из департаментов Черновицкой ОГА за "откат" чиновнику после победы в тендере на около 220 тыс. грн.

Фото: ГБР

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, чиновник требовал от победителя тендера неправомерную выгоду в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учебных заведений Черновицкой области за перечисление средств за выполненные работы в качестве «отката»", - говорится в сообщении.

29 июля 2020 должностное лицо было задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в размере 800 долларов США .

Фото: ГБР

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напоминаем, на прошлой неделе на Львовщине директора больницы поймали на взятке в $1 тыс. Мужчина требовал деньги за оформление документов о наличии у пациентки профессионального заболевания дыхательных путей.