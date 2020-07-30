Миссия МВФ пока не планирует визит в Киев. Что это может значить

Официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отказался комментировать прогресс Украины по выполнению условий 18-месячной программы stand-by, подписанной в мае этого года. Об этом пишет Liga.net.

Миссия МВФ пока не планирует визит в Киев. Что это может значить
Фото: delo.ua

Что известно

На вопрос, выполняется ли программа МВФ по плану, Люнгман ответил: «Я воздержусь от ответа на этот вопрос».

Позже издание НВ со ссылкой на источники сообщило, что Фонд «мог заморозить» программу с Украиной, поскольку эксперты МВФ не посетили Украину с официальным визитом в июле.

Как уточнил собеседник Liga.net в одной из сторон переговоров, стационарная миссия МВФ в Киеве изначально не была запланирована из-за карантина.

«Вместо этого проходят постоянные онлайн-консультации, это называется „виртуальной миссией«, – отметил он. – Информации, когда планируется визит экспертов МВФ непосредственно в Киев, пока нет».

Ранее сообщалось

  • Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что приезд миссии МВФ перед решением по второму траншу ожидается в „июле-августе, скорее всего, в июле“.
  • 12 июня Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд. Все деньги направлены в госбюджет.
  • 11 июня МВФ обнародовал текст Меморандума с украинским правительством.
  • По условиям программы Украина должна была до конца июня утвердить план по сокращению проблемных кредитов государственных банков; до конца августа — пересмотреть все тарифы на отопление и принять упрощенную процедуру изменения домохозяйствами поставщика услуг.

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