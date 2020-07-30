Миссия МВФ пока не планирует визит в Киев. Что это может значить

Официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отказался комментировать прогресс Украины по выполнению условий 18-месячной программы stand-by, подписанной в мае этого года. Об этом пишет Liga.net.

Фото: delo.ua

Что известно

На вопрос, выполняется ли программа МВФ по плану, Люнгман ответил: «Я воздержусь от ответа на этот вопрос».

Позже издание НВ со ссылкой на источники сообщило, что Фонд «мог заморозить» программу с Украиной, поскольку эксперты МВФ не посетили Украину с официальным визитом в июле.

Как уточнил собеседник Liga.net в одной из сторон переговоров, стационарная миссия МВФ в Киеве изначально не была запланирована из-за карантина.

«Вместо этого проходят постоянные онлайн-консультации, это называется „виртуальной миссией«, – отметил он. – Информации, когда планируется визит экспертов МВФ непосредственно в Киев , пока нет».

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