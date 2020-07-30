"Европейская Солидарность" получила членство в Международном демократическом союзе

Среди других членов союза - Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания).

"Европейская Солидарность" получила членство в Международном демократическом союзе
Фото: eurosolidarity.org

Партия «Европейская Солидарность» получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union). Об этом лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

«Очень важное решение для нашей партии, ее укрепления и международных позиций! «Европейская Солидарность» получила статус наблюдателя в Международном демократическом союзе как первый этап к полноправному членству в этой влиятельной мировой политической семье», - пишет Порошенко.

Международный демократический союз - это платформа, которая способствует развитию демократии и политики правоцентристов по всему миру. Учредителями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, в то время вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

Сегодня к организации принадлежат более 80 партий из более чем 60 стран по всему миру. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.

«Европейская Солидарность» подала заявку на членство IDU летом 2019 года. Согласно правилам, партия-кандидат должна получить политическую поддержку одной из партий, которая уже является членом организации. Такую поддержку обеспечила шведская партия Модератерна.

29 июля 2020 года состоялось заседание членов IDU в онлайн формате с целью рассмотрения заявок на членство партий-кандидатов. В заседании под председательством Стивена Харпера приняли участие более 70 участников со всего мира, среди которых Иванна Климпуш-Цинцадзе и Вирджиния Дронова.

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