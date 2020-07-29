Апелляция ВАКС отменила закрытие дела Бахматюка

Рассмотрение апелляции длилось три дня.

Апелляция ВАКС отменила закрытие дела Бахматюка
Фото: Макс Левин

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева, которым обязали закрыть дело VAB Банка бизнесмена Олега Бахматюка.

Об этом информирует Центр противодействия коррупции.

Сообщается, что рассмотрение апелляции длилось три дня. За это время прозвучало десяток ходатайств от семи адвокатов.

"В своих выступлениях адвокаты угрожали судьям ЕСПЧ, упрекали ВАКС, что он еще и года не работает, эмоционально реагировали на решения судей относительно ходатайств. В конце концов адвокатам не удалось затянуть рассмотрение. Адвокаты не смогли ответить на вопрос судей, почему пошли в Печерский суд с жалобами, а не в Антикоррупционный", - сообщает ЦПК.

Печерский районный суд города Киева по результатам рассмотрения жалобы адвокатов Бахматюка обязал Офис генпрокурора отменить решение бывшего первого заместителя генпрокурора Виталия Касько, которым тот возобновил дело VAB Банка. В конце июня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора фактически закрыл дело Бахматюка.

Позже в САП заявили, что Печерский райсуд Киева вышел за пределы полномочий, и они оспаривают это решение в апелляционной палате ВАКС.

В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не представил все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банка), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривень.

Стоимость недвижимости, передаваемой в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость залоговой недвижимости составляла 72,62 млн гривень, а не 1,8 млрд гривень, как заявил VAB.

Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев). На начало октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB банка задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В конце ноября Министерство внутренних дел Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за границей.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило

10 лицам о подозрении в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший заместитель главы НБУ Александр Писарук и другие.

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