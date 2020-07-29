Посольство в Латвии: руководитель украинской общины в Лиепае приняла участие в мероприятиях ко дню ВМС РФ

На странице дипведомства опубликовали фото с надписью "Позор".

Посольство в Латвии: руководитель украинской общины в Лиепае приняла участие в мероприятиях ко дню ВМС РФ
Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Посольство Украины в Латвии осудило действия руководительницы т.наз. украинской организации "Лиепайская украинская община «Світанок»" Ларисы Давиденко, которая приняла участие в мероприятиях Генконсульства РФ в г. Лиепае 26 июля 2020 года по случаю дня Военно-морских сил РоSSийской Федерации.

Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в "Фейсбуке".

"Участие руководителя украинского общества в мероприятиях, которые по замыслу организаторов должны прославлять величие роSSийской армии, уже более шести лет осуществляющей вооруженную агрессию против Украины, является предательством памяти более 14 тысяч погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", - считают в посольстве.

Отмечается, что Лариса Давиденко ни разу не принимала участия в мероприятиях посольства Украины и украинской общины, проводившихся в поддержку тяжелораненых украинских военных во время их реабилитации в Латвии.

"Так же Лариса Давиденко не участвовала во всех других мероприятиях, проводимых Посольством и украинцами в Латвии в поддержку территориальной целостности Украины и осуждение роSSийской агрессии против Украины и украинского народа. Однако Лариса Давиденко почему-то регулярно посещает мероприятия страны-агрессора", - добавили в дипведомстве.

Напомним, что с представителями украинской общины в Латвии в октябре прошлого года встречался президент Украины Владимир Зеленский. Он и первая леди Елена Зеленская посещали украинскую школу в Риге. Украинцы составляют одно из крупнейших нацменьшинств в Латвии.

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