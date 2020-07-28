В НСЗУ разъяснили заявление Степанова про незаключение договоров о повышенных тарифах на экстренную медпомощь

Служба не может этого сделать без внесения изменений в бюджетный паспорт. Сейчас это зависит именно от министерства Степанова.

В НСЗУ разъяснили заявление Степанова про незаключение договоров о повышенных тарифах на экстренную медпомощь
Фото: facebook/ Максим Степанов

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) разъяснила ситуацию относительно заключения договоров о повышенных тарифах на экстренную медицинскую помощь (ЭМП).

В ответ

на заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что НСЗУ до сих пор не заключила ни одного такого договора, в Службе отметили, что для этого сначала необходимо внести изменения в паспорт бюджетной программы.

"Направления, по которым НСЗУ перечисляет средства, а также объем средств по каждому направлению фиксируется в паспорте соответствующей бюджетной программы. Для того, чтобы НСЗУ могла перезаключить договоры с учреждениями по повышенным тарифам на экстренную медицинскую помощь, нужно внести изменения в паспорт бюджетной программы. В частности , увеличить объем средств, предназначенных для оплаты учреждениям за предоставление ЭМП. Изменения должен утвердить Министерство здравоохранения Украины и согласовать их с Министерством финансов Украины. Без внесения этих изменений НСЗУ не может увеличить объем средств и начинать заключение договоров", - сообщили на странице НСЗУ в Facebook.

Подчеркивается, что Служба предоставила свои расчеты и предложения по изменениям в паспорт бюджетной программы в Минздрав, поэтому сейчас их утверждение относится именно к полномочиям министерства.

"После утверждения изменений со стороны Министерства здравоохранения и согласования их с Министерством финансов НСЗУ начнет процесс внесения изменений в действующие договоры с повышенными тарифами на экстренную медицинскую помощь и осуществит доплаты за июль после подписания обеими сторонами соответствующих изменений в договоры. НСЗУ со своей стороны сможет подписать договоры с центрами ЭМП в однодневный срок", - добавили в Нацслужбы по вопросам здоровья.

В службе напомнили, что договоры с 25 Центрами экстренной медпомощи были заключены в максимально быстрые сроки. Общая сумма средств, которые центры ЭМП получат за предоставление услуг, составляет 4,7 млрд грн. С апреля по июль Служба уже выплатила более 2 млрд.

Напомним, что на утреннем брифинге Максим Степанов заявил, что из-за отсутствия договоров о повышенных тарифах на ЭМП поручит "исправить ситуацию в течение недели".

Он заявил, что правительство ранее приняло решение об увеличении финансирования ЭМП на 40%, но с НСЗУ "есть проблемы, они считают, что допустимо придумывать отговорки и не заключать договоры и кормить «завтраками» - мол, завтра все сделаем".

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