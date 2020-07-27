Еще одна столичная религиозная община перешла в ПЦУ

Еще одна столичная религиозная община перешла в ПЦУ

Община Свято-Александро-Невской парафии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) на сборах внесла изменение в свой устав и стала именоваться Свято-Александро-Невской парафией Киевской епархии православной церкви Украины (ПЦУ). 

Об этом KV стало известно из распоряжения №1078 от 24 июля 2020 года Киевской горгосадминистрации (КГГА).

В распоряжении речь идет о внесении изменений в распоряжение о регистрации Устава религиозной общины.

Согласно распоряжению, на общих сборах религиозной организации было принято решение внести изменения в Устав. В частности на сборах было принято решение о переходе общины под юрисдикцию Православной церкви Украины. 

В связи с этим, в распоряжении КГГА об утверждении Устава общины слова “Украинской православной церкви Киевского патриархата Свято-Александро-Невской парафии в Святошинском районе г. Киева” будут заменены на “Свято-Александро-Невская парафия Киевской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) Святошинского района города Киева”.

Напомним, Киевский городской совет внес изменения в уставы четырех религиозных организаций, зарегистрированных в столице. Также мэр Киева одобрил переименование общины Святого Иоанна Предтечи в Деснянском районе в приход Православной Церкви Украины, в связи с ликвидацией Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Фото: открытые источники


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Блок рекламы


Похожие новости
Летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких в Европе, - СтепановЛетальность от коронавируса в Украине одна из самых низких в Европе, - Степанов
Столичная госэкоинспекция озаботилась незаконной охотой на кротовСтоличная госэкоинспекция озаботилась незаконной охотой на кротов
Рябошапка рассказал, кому выгодна его отставкаРябошапка рассказал, кому выгодна его отставка
Украина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом, - МОЗУкраина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом, - МОЗ
Полиция: Амину Окуеву, директора Caparol и начрекламы Киевского метрополитена убила одна и те же бандаПолиция: Амину Окуеву, директора Caparol и начрекламы Киевского метрополитена убила одна и те же банда
В Багдаде произошла еще одна воздушная атака, есть погибшиеВ Багдаде произошла еще одна воздушная атака, есть погибшие
"Формулу Штайнмайера" можно воплотить правками закона об особом статусе Донбасса, – Боднар"Формулу Штайнмайера" можно воплотить правками закона об особом статусе Донбасса, – Боднар
Особый статус Севастополя – одна из причин аннексии Крыма, - представитель президентаОсобый статус Севастополя – одна из причин аннексии Крыма, - представитель президента
Крымскотатарская община намерена построить в Киеве мечетьКрымскотатарская община намерена построить в Киеве мечеть
Лукашенко не будет держаться за кресло "посиневшими пальцами", однако планирует баллотироваться в 2020 и 2025 годахЛукашенко не будет держаться за кресло "посиневшими пальцами", однако планирует баллотироваться в 2020 и 2025 годах
Последние новости
Подгружаем последние новости