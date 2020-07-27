Еще одна столичная религиозная община перешла в ПЦУ

Община Свято-Александро-Невской парафии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) на сборах внесла изменение в свой устав и стала именоваться Свято-Александро-Невской парафией Киевской епархии православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом KV стало известно из распоряжения №1078 от 24 июля 2020 года Киевской горгосадминистрации (КГГА).

В распоряжении речь идет о внесении изменений в распоряжение о регистрации Устава религиозной общины.

Согласно распоряжению, на общих сборах религиозной организации было принято решение внести изменения в Устав. В частности на сборах было принято решение о переходе общины под юрисдикцию Православной церкви Украины.

В связи с этим, в распоряжении КГГА об утверждении Устава общины слова “Украинской православной церкви Киевского патриархата Свято-Александро-Невской парафии в Святошинском районе г. Киева” будут заменены на “Свято-Александро-Невская парафия Киевской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) Святошинского района города Киева”.

Напомним, Киевский городской совет внес изменения в уставы четырех религиозных организаций, зарегистрированных в столице. Также мэр Киева одобрил переименование общины Святого Иоанна Предтечи в Деснянском районе в приход Православной Церкви Украины, в связи с ликвидацией Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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