Оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Не прошло и получаса перемирия, как враг нарушил его условия.

Оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Штаб ООС

Командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что оккупационные войска уже нарушили режим прекращения огня, действующий на Донбассе с полуночи 27 июля.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге, пишут "Українські новини". Обстрел произошел ночью, между 00:20 и 00:45.

"Со стороны противника в 00:20 - 00:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет", - сообщил Кравченко.

Украинская сторона на обстрел не ответила.

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Военные утверждают, что подготовка к этому событию является беспрецедентной. На каждой украинской позиции будет дополнительный контроль за прекращением огня. Его будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак призвал не поддаваться "управляемым провокациям" и "гибридным проявлениям паники" вокруг перемирия.

Новое перемирие также обсудили по телефону президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

За сутки перед введением всеобъемлющего режима тишины оккупанты 13 раз открывали огонь и совершили провокацию с минами.

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