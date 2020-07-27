Прокурором Киева стал люстрированный и восстановленный в должности через суд Олег Кипер

В столичной прокуратуре сменился руководитель. Прокурором Киева был назначен Олег Кипер. После Революции Достоинства он попал под люстрацию. Недавно суд признал незаконным увольнение Олега Кипера.

Об этом KV стало известно из сообщения журналистки издания “Резонанс” Елены Мельник на странице в соцсети Facebook.

Как сообщила журналистка, сегодня столичной прокуратуре был представлен новый руководитель. Им стал Олег Кипер.

Как отметила Елена Мельник, в прошлом году Окружной административный суд города Киева вернул его на должность старшего прокурора Главного управления надзора Генпрокуратуры.

СМИ сообщают , что Олег Кипер во времена президентства Виктора Януковича работал заместителем начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. После Революции Достоинства Олег Кипер был уволен из органов прокуратуры по люстрации. В последнее время он работал внештатным помощником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, 10 марта 2020 года к исполнению служебных обязанностей прокурора Киева приступил Сергей Юлдашев. Сергей Юлдашев также в свое время был уволен из органов прокуратуры по закону “Об очищении власти” 23 марта 2015 года. Сергей Юлдашев был восстановлен в должности приказом Генерального прокурора в соответствии с решением суда.

Отметим, что на официальном сайте столичной прокуратуры нет никакой информации о назначении Олега Кипера прокурором Киева и о том, какова дальнейшая судьба исполнявшего до сегодня обязанности прокурора Киева Сергея Юлдашева. В разделе “О прокуратуре” страница “Прокурор города Киева” вообще не содержит никакой информации.