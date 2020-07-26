Трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова нашли мертвым в сточной яме

Тело обнаружили во время ассенизации.

Трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова, который пропал 24 июля в селе Строгановка около Симферополя, нашли мертвым. Тело Мусы Сулейманова обнаружили в сточной яме возле дома, сообщается в фейсбуке "Крымского дома". Это также подтвердили крымские чрезвычайники.

Корреспондент "Крымской солидарностиі" в прямом эфире сообщил, что около 11 часов утра к дому приехала ассенизаторская машина, и ее водитель якобы и нашел мальчика.

Территория была оцеплена для проведения следственных действий.

Фото: Эскендер Ганиев Муса Сулейманов, ноябрь 2019 года

Напомним, что Муса Сулейманов пропал безвести 24 июля. В последний раз его видели около 18 часов, когда ребенок играл в песочнице возле дома.

Оккупационные власти Крыма возбудили дело по факту исчезновения мальчика по ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего.

Отец Мусы Руслан Сулейманов является фигурантом "дела Хизб ут-Тахрир". Он содержится в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний РоSSии.