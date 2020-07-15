"Слуга народу" Гурін іде на праймеріз мера Києва

Сьогодні закон про столицю в остаточній редакції виходить з профільного комітету.

"Слуга народу" Гурін іде на праймеріз мера Києва
Дмитро Гурін
Фото: Дмитро Гурін / Facebook

Депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін вирішив балотуватися в мери Києва.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"У мене гарна новина - я йду на праймеріз мера столиці, тому що я хочу змінити Київ і тому, що мене не влаштовують усі інші варіанти без варіантів. Я люблю Київ, багато років займаюся розвитком міст і територій і хочу, щоб від “Слуги народу” балотувався реальний кандидат, а не зручний спаринг-партнер. Щодня я стикаюся з некомпетентністю. Я хочу змінити це, і я знаю, що Києву потрібен мер, який буде розуміти, що таке місто і чого хочуть містяни", - написав Гурін.

Він також зазначив, що впродовж року роботи в Раді розробляли закон про столицю і обговорювали його з містянами.

"Сьогодні він в остаточній редакції виходить з профільного комітету", - сказав нардеп.

Нагадаємо, згідно з останніми результатами опитування, проведеного Центром Разумкова, якби вибори мера Києва відбулися найближчим часом, на них переміг би чинний голова Віталій Кличко.

Перший тур виборів мера Києва пройде 25 жовтня. "Слуга народу" досі не визначилася з єдиним кандидатом від партії. Він буде обраний за результатами праймеріз. Про участь у праймеріз раніше вже заявили Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Дубінський і Олександр Качура.

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