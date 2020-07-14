В Баку повідомили про загибель генерала "в боях із Вірменією"

Сутички на кордоні тривають з 10 липня.

?В Баку повідомили про загибель генерала "в боях із Вірменією"
генерал-майор Полад Гашимов (зліва)
Фото: haqqin.az

У Міністерстві оборони Азербайджану назвали імена загиблих у сутичках на кордоні з Вірменією. Серед них - генерал-майор Полад Гашимов і полковник Ільгар Мірзоєв.

Про це пишуть азербайджанські ЗМІ.

"Протягом двох діб по ворогу було завдано нищівних ударів. Знищено до сотні живої сили противника, велику кількість бойової техніки. Сьогодні вранці під час бою героїчно загинув генерал-майор азербайджанської армії Полад Гашимов", - цитує haqqin.az заступника міністра оборони Азербайджану генерал-лейтенант Керема Велієва.

За даними ЗМІ, крім названих офіцерів, загинули ще п’ятеро: два майори, два прапорщики і контрактник.

Нагадаємо, 10 липня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного у провокаціях на кордоні. Повідомлялося про загиблих.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався на початку 1990-х через Нагірний Карабах.

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