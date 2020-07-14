ВООЗ заявила, що ситуація з COVID-19 ставатиме "гірше і гірше"

Гебреєсус вважає, що "занадто багато країн пішли в неправильному напрямку".

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що ситуація, пов’язана з пандемією коронавірусної інфекції, ставатиме "гірше і гірше". Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус вважає, що "занадто багато країн пішли в неправильному напрямку".

На брифінгу в Женеві Гебреєсус заявив, що суперечливі заклики лідерів підривають довіру людей до спроб узяти пандемію під контроль.

Вірус залишається спільним ворогом номер один, але по діях деяких урядів і людей цього не скажеш, заявив глава ВООЗ. Такі заходи, як дистанціювання, миття рук, носіння масок у певних ситуаціях, вимагають серйозного ставлення. Гебреєсус попередив, що "в осяжному майбутньому повернення до нормального життя не буде".

Голова ВООЗ підкреслив, що число випадків зараження продовжує зростати там, де перевірені заходи протидії або не застосовувалися, або не дотримувалися.

Він повідомив, що 12 липня за добу в усьому світі було зареєстровано 230 тис. випадків зараження коронавірусом. При цьому половина всіх нових випадків зареєстрована всього у двох країнах, а майже 80% припадають на десять країн.

За словами голови ВООЗ, реакції країн світу на пандемію COVID-19 можна описати за допомогою чотирьох сценаріїв, два з яких вже показали ефективність у боротьбі з епідемією.

До першої групи держав глава ВООЗ відніс країни Південно-Східної Азії, Тихоокеанського регіону, Карибського басейну і Африки. "Лідери цих країн взяли контроль над ситуацією в свої руки і налагодили ефективну комунікацію з населенням щодо заходів, які повинні бути вжиті", - сказав він.

Другий сценарій - європейський, де "мали місце масштабні спалахи, які були взяті під контроль завдяки сильному керівництву і населенню, котре дотримується основних заходів запобігання поширення вірусу".

У разі третього варіанту країни спочатку вводили обмежувальні заходи, а потім послаблювали їх, що призвело до нових спалахів інфекції. "У кількох державах по всьому світу ми бачимо небезпечне збільшення числа випадків COVID-19", - заявив Гебреєсус.

За четвертим сценарієм пішли країни, де спостерігається різке зростання числа інфікованих. "Це відбувається в Америках, Південній Азії та кількох країнах Африки. Епіцентром COVID-19 залишаються Америки, де зареєстровано понад 50% всіх випадків", - зазначив глава ВООЗ.