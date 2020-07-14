За добу на Донбасі троє військових загинули, одного поранено, ще один отримав бойову травму

За минулу добу, 13 липня, проросійські збройні формування 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Унаслідок обстрілів загинули троє українських захисників, одного було поранено, ще один отримав бойову травму.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Повідомляється, що окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Сартани та Водяного противник відкривав вогонь із 120 мм мінометів. По оборонцях Авдіївки і Пищевика ворог неодноразово застосовував міномети 82-го калібру, гранатомети та кулемети. Також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю окупанти задіяли біля Кам’янки і Славного, а неподалік населеного пункту Первомайське - великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найбільша ворожа збройна активність спостерігалася неподалік Луганського, Кримського та Оріхового. На цих ділянках лінії фронту противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював опорні пункти наших захисників поруч з Хутором Вільний.

"Не було спокійно і біля Майорська. Тут після обіду агресор використав ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - зазначають у штабі.

Збройні формування РФ обстріляли і ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте, випустивши 1 міну калібру 120 мм.

Під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця поблизу селища Зайцеве, пересуваючись до місця загибелі українського бійця, евакуаційна група потрапила в засідку бойовиків.

"Ворог безжально застосував стрілецьке озброєння, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування. Подальші евакуаційні заходи були неможливі, адже ворог продовжив обстріл уже з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. На даний час тіла наших захисників перебувають на місці обстрілу та потребують евакуації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у штабі, підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили одного та поранили двох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Авдіївки.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських захисників немає.

У вечірньому зведенні 13 липня повідомлялося про двох загиблих українських бійців. Один із них - військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Євген Чумаченко.