"Європейська Солідарність" вимагає створення ТСК через тиск на ДБР

Вимогу на погоджувальній раді озвучила Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" вимагає створення ТСК через тиск на ДБР
Фото: Lb.ua

«Європейська Солідарність» вимагає створення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів втручання Офісу президента та Генерального прокурора в роботу Державного бюро розслідувань та фальсифікації справ проти лідера опозиції Петра Порошенка. Про це під час Погоджувальної ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко. Вона, зокрема, нагадала про скандальні свідчення керівника групи слідчих ДБР Олега Корецького, який заявив про тиск з боку Венедіктової і Соколова на слідчих у справах проти Петра Порошенка.

«Я хочу нагадати, що система, яка створювалася задля впровадження в країні справедливості – сьогодні формується як карально-репресивна. І той фарс, який відбувся в Печерському судилищі минулого тижня, коли чергова справ проти лідера опозиції Петра Порошенка розвалилась, тільки свідчить про ганебність ситуації, яка відбувається в країні, коли в Зеленського немає свого порядку денного у вирішенні економічних, соціальних проблем держави і тому залишаються тільки репресії», – наголошує Ірина Геращенко.

На її думку, ТСК має також розслідувати факти утримання під вартою Яни Дугарь, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, що проходять по справі про вбивсто журналіста Павла Шеремета.

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