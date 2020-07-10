МЗС Грузії викликало українського посла через Саакашвілі

Грузинська сторона висловила стурбованість з приводу заяв, зроблених українським чиновником.

МЗС Грузії викликало українського посла через Саакашвілі
Фото: mfa.gov.ge

У Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч з надзвичайним і повноважним послом України Ігорем Долговим.

Про це повідомляють на сайті МЗС.

"На зустрічі грузинська сторона ще раз підкреслила грузинсько-українські стратегічні відносини і дружбу, а також висловила стурбованість з приводу неприйнятних заяв, зроблених українським чиновником. Було відзначено, що такі дії, які також є порушенням законодавства Грузії, завдають значної шкоди відносинам двох країн", - сказано в повідомленні.

Йдеться про висловлювання голови українського виконкому Нацради реформ Михайла Саакашвілі.

Грузинська сторона висловила надію, що українська сторона дасть правильну оцінку цьому факту. За словами посла України, він передасть позицію офіційного Тбілісі до Києва.

"Слід зазначити, що голова МЗС Грузії також зв'язався зі своїм українським колегою з приводу заяви Саакашвілі, висловив стурбованість з приводу інциденту і пообіцяв прояснити ситуацію зі своїм колегою", - підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій після того, як Саакашвілі очолив Виконком реформ України. Коментуючи це рішення, Саакашвілі заявив, що грузинському народу загрожує голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані через його призначення.

Пізніше, 11 червня, Грузія знову викликала посла в Україні через Саакашвілі.

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