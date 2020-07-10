Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в Конча-Заспу

Зеленский переехал жить на дачу: президент неожиданно продал дом

Владимир Зеленский ранее громогласно заявлял, что на территории государственной дачи в Конча-Заспе надо проводить экскурсии и поселить детей. Однако пан Президент, похоже, передумал. Как стало известно, Владимир Александрович продал свой дом и сам занял элитные апартаменты.

Журналисты «Радио Свобода» провели независимое расследование, в ходе которого выяснили, что президент Украины продал свой частный дом и вместе с семьей перебрался жить на государственную дачу в Конча-Заспе. Данную информацию Владимир Зеленский комментировать отказался, проигнорировав запрос журналистов.

Зеленский переехал жить на дачу: президент неожиданно продал дом

По данным сотрудников «Радио Свобода», они фиксировали передвижение кортежа президента и автомобиля его семьи, которые заезжали на территорию госдачи и покидали ее пределы.

Стоит отметить, что на государственной даче во время своего президентства жил Виктор Ющенко. Позже озвучивались планы о продаже элитных апартаментов, однако, когда Владимир Зеленский стал президентом на госдаче в Конча-Заспе начали капитальный ремонт.

Теперь же выяснилось, что ремонт завершен, а Владимир Александрович продал свой частный дом, в котором проживал с семьей. Зеленские перебрались в элитные апартаменты.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что сумеет вернуть обратно Украине Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Президент уверен, что у него все получится. Когда же украинский лидер обещает восстановить целостность украинской державы?


Шевченко Лилия, Тудей

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