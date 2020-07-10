В Афінах люди вийшли з протестом на вулиці через новий закон про демонстрації

Акція, що почалася мирно, кілька разів переростала в сутички з правоохоронцями.

У Греції близько десяти тисяч людей вийшли увечері в четвер, 9 липня, на вулиці Афін, щоб висловити протест проти нового закону про демонстрації.

Фото: onmed.gr
Фото: athensmagazine.gr

Відповідно до нього прокуратура, зокрема, має право заборонити вже заплановану масову акцію, якщо побачить у ній загрозу вуличних заворушень, передає DW.

Деякі з протестувальників тримали в руках банери з написом "Руки геть від демонстрацій". При цьому акція, що почалася мирно, кілька разів переростала в сутички з правоохоронцями.

За даними агентства dpa, призвідниками стали автономісти та прибічники так званого "Чорного блоку". До масових виступів проти нового закону закликали профспілки, пов'язані з лівими політичними силами.

Фото: kathimerini.gr

Фото: naftemporiki.gr

Згідно з положеннями закону, для проведення будь-якої демонстрації потрібно подати заявку, а організаторам - узяти на себе зобов'язання забезпечити мирний характер акції. Інакше їх можуть притягнути до відповідальності. На думку консервативного прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, новий закон гарантуватиме громадську безпеку.

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