В Афінах люди вийшли з протестом на вулиці через новий закон про демонстрації
Акція, що почалася мирно, кілька разів переростала в сутички з правоохоронцями.
У Греції близько десяти тисяч людей вийшли увечері в четвер, 9 липня, на вулиці Афін, щоб висловити протест проти нового закону про демонстрації.
Відповідно до нього прокуратура, зокрема, має право заборонити вже заплановану масову акцію, якщо побачить у ній загрозу вуличних заворушень, передає DW.
Деякі з протестувальників тримали в руках банери з написом "Руки геть від демонстрацій". При цьому акція, що почалася мирно, кілька разів переростала в сутички з правоохоронцями.
За даними агентства dpa, призвідниками стали автономісти та прибічники так званого "Чорного блоку". До масових виступів проти нового закону закликали профспілки, пов'язані з лівими політичними силами.
Згідно з положеннями закону, для проведення будь-якої демонстрації потрібно подати заявку, а організаторам - узяти на себе зобов'язання забезпечити мирний характер акції. Інакше їх можуть притягнути до відповідальності. На думку консервативного прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, новий закон гарантуватиме громадську безпеку.