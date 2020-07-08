У Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинів

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у результаті спецоперації затримали двох громадян Російської Федерації за підозрою в організації злочинів. Про це йдеться на сайті Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві отримали інформацію про те, що до столиці прибули громадяни Російської Федерації, які планують серію тяжких злочинів. За наявними даними, вони були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн. За це навіть були нагороджені державними нагородами.

Оперативники встановили автомобіль, яким пересуваються чоловіки, та ймовірне місце їх перебування.

7 липня за результатами проведення поліцейської спецоперації двох чоловіків затримали в Шевченківському районі столиці. Наразі готуються матеріали для їх примусового видворення за межі України.