ЄС переказав у бюджет України понад 11,5 млн євро на підтримку реформи держуправління

Україна отримала від Європейської комісії четвертий транш у розмірі 11,5 млн євро в рамках угоди між урядом України та Європейським Союзом про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Зазначені кошти виділені Україні на безоплатній і безповоротній основі. Вони будуть спрямовані на фінансування видатків загального фонду державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що отримання коштів стало можливим завдяки виконанню Україною ряду умов. Зокрема, завдяки забезпеченню достатнього прогресу у реалізації Стратегії реформування державного управління; реалізації обґрунтованої макроекономічної політики, орієнтованої на стабільність; прогресу у реалізації переглянутої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами; прогресу у доступі громадськості до своєчасної, повної та якісної бюджетної інформації.

Зазначається, що загальна сума наданої фінансової підтримки ЄС за згаданою угодою про фінансування (з урахуванням отриманих протягом 2017-2019 трьох попередніх траншів) становить 47,1 млн євро.

Угоду було укладено 19 грудня 2016 року. Нагадаємо, що сума першого траншу від ЄС склала 5 млн євро. Сума другого траншу залежала від успішності впровадження реформ та склала 10,5 млн євро. Вона була перерахована у серпні 2018 року. Третій транш був надісланий у 2019 році.