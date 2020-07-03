Нардеп показал, как будет выглядеть бюллетень для голосования на местных выборах

Из нескольких кандидатов от партии можно будет выбрать конкретного.

Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин показал, как будет выглядеть новый бюллетень для голосования на местных выборах.

"Утверждена новая форма избирательного бюллетеня на местных выборах - и он теперь будет выглядеть прям как в стране первого мира", - написал он в фейсбуке.

Нардеп отметил, что на местных выборах осенью будет работать новая система выборов по открытым спискам.

"В нее по каждому округу от партии баллотируется несколько кандидатов и вы можете выбрать конкретного кандидата от партии (правая часть бюллетеня). Выбранная комитетом форма бюллетеня поможет избирателю легко сориентироваться в новой системе и выбрать кандидата, которому он доверяет - и минимизирует возможные ошибки", - подчеркнул Гурин.

Фото: facebook.com/mitya.gurin

Напомним, ранее профильный комитет Рады рекомендовал ввести партийную систему на местных выборах для населенных пунктов от 10 тыс. населения.

В мае ЦИК разрешила голосовать на местных выборах по месту проживания, а не регистрации. Голосование состоится 25 октяюря.

19 декабря 2019 года Рада приняла Избирательный кодекс, кардинально изменив правила игры: депутаты отказались от смешанной избирательной системы, которая предусматривала мажоритарке на парламентских выборах, и согласились на пропорциональную - с открытыми избирательными списками. Однако, уже тогда в партии власти признавали, что Кодекс принимали в спешке и в него нужно вносить изменения.