Вместо урока о роSSийской агрессии одиннадцатиклассникам показали видео с Усиком

С участием боксера был снят о научно-технологической революции.

"Всеукраинская школа онлайн" вместо урока на тему "РоSSийская агрессия против Украины" показала урок с боксером Александром Усиком о научно-технологической революции.

Об этом информирует Радио Свобода.

Как сообщается, в расписании для 11 класса на сайте Министерства образования и науки указано, что в рамках предмета "Всемирная история" будет изложена тема "Агрессия РоSSии против Украины в 2014 году. РоSSийско-украинская война".

Впрочем, на официальном канале Минобразования и науки в Ютуб вместо объявленного урока вышел другой - о научно-технологической революции, снятый с участием боксера Александра Усика.

Напомним, проект дистанционного обучения на период карантина "Всеукраинская школа онлайн" стартовал 6 апреля. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам.

Все уроки можно посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на медиасервисах и интернет-платформах 1 + 1 video, ТСН.ua, УНИАН, а также на Megogo и oll.tv, на которых уроки "Всеукраинской школы онлайн" бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.