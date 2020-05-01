Валенса, Квасьневский и Бальцерович призвали бойкотировать выборы в Польше

Из-за пандемии голосование 10 мая планируют провести по почте.

Валенса, Квасьневский и Бальцерович призвали бойкотировать выборы в Польше
Фото: telegraf.com.ua

Ряд бывших президентов и премьеров Польши в открытом письме заявили, что считают "псевдовыборами" будущие президентские выборы в той форме, в которой они запланированы, и не будут участвовать в голосовании.

Письмо опубликовали на сайте Форума гражданского развития, который возглавляет Лешек Бальцерович, сообщает "Европейская правда".

"Процедура голосования по почте в такой форме и в такое время, как предлагает правящая партия, является псевдовыборами. Мы не будем участвовать в них... Мы надеемся, что кандидаты и избиратели, которые разделяют наше беспокойство относительно демократического будущего Польши, поступят так же", - заявили они в письме.

Письмо подписали экс-президенты Польши Лех Валенса, Бронислав Коморовский, Александр Квасьневский, Марек Белька (11-й премьер Польши), Ян Кшиштоф Белецкий (2-й премьер Польши), Влодзимеж Цимошевич (8-й премьер Польши), Ева Копач (6-й вице-президент Европарламента и 15-й премьер Польши), Казимир Марцинкевич (12-й премьер Польши) и Лешек Миллер (10-й премьер Польши).

Подписанты заявили, что выборы должны проходить в соответствии с положениями Конституции и в способ, который не оставит сомнений относительно соблюдения принципов универсальности, равенства, секретности и честности.

"Решение о голосовании по почте, на котором настаивала "Право и справедливость", было принято вопреки Конституции и регламенту Сейма", - отмечают авторы обращения.

Они отметили, что в такой форме не гарантируется секретность голосования, и проведение выборов в разгар эпидемии создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Они отметили, что Конституция оставляет возможность, в случае введения чрезвычайного положения, отложить выборы, обеспечивая преемственность власти - и пандемия является достаточным для этого основанием.

Ранее к бойкоту президентских выборов, которые должны состояться 10 мая, призвал бывший премьер-министр Польши и експрезидент Европейского совета Дональд Туск, отметив, что "ситуация, которую подготовило правительство, не будет иметь ничего общего с выборами", а еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что если президентские выборы в Польше состоятся в нынешних условиях, они могут не соответствовать целому ряду международных стандартов.

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявила, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если голосование будет происходить по почте.

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал верхнюю палату парламента Сенат ускорить работу, которая позволит провести президентские выборы 10 мая путем почтового голосования в связи с пандемией.

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