Le Figaro: Валенса бачить Росію безпечною після війни з Україною, якщо її населення зменшиться до 50 мільйонів

Міжнародна спільнота повинна організувати процес «визволення народів», які поглинула Росія. Тільки за такої умови після російської війни проти України світ знову буде в безпеці. В цьому переконаний колишній президент Польщі і лідер руху «Солідарність» Лех Валенса.

Як пише Le Figaro , колишній польський лідер наголошує на тому, що Захід не повинен обмежуватися лише захистом України від російського вторгнення, яке почалося 24 лютого. Натомість, на думку Валенси, необхідне «визволення самої Росії».

«Навіть якщо Україна переможе у цій війні, через п’ять років у нас буде знову та ж ситуація. А через 10 років ми побачимо, як до влади прийде новий Путін», - застеріг він.

Щоб уникнути такого сценарію, на думку Валенси, сама політична система в Росії повинна змінитися. Або ж «потрібно організувати повстання російських народів». Колишній польський президент переконаний, що без повної зміни політичного режиму в Москві глобальну безпеку можна буде гарантувати лише у випадку розчленування нинішньої Російської Федерації, яка лишається імперіалістичною.