Le Figaro: Валенса бачить Росію безпечною після війни з Україною, якщо її населення зменшиться до 50 мільйонів
Колишній президент Польщі наголосив на необхідності звільнити «близько 60 народів», які лишаються пригнобленими в’язнями РФ, інформує
Міжнародна спільнота повинна організувати процес «визволення народів», які поглинула Росія. Тільки за такої умови після російської війни проти України світ знову буде в безпеці. В цьому переконаний колишній президент Польщі і лідер руху «Солідарність» Лех Валенса.
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«Навіть якщо Україна переможе у цій війні, через п’ять років у нас буде знову та ж ситуація. А через 10 років ми побачимо, як до влади прийде новий Путін», - застеріг він.
Щоб уникнути такого сценарію, на думку Валенси, сама політична система в Росії повинна змінитися. Або ж «потрібно організувати повстання російських народів». Колишній польський президент переконаний, що без повної зміни політичного режиму в Москві глобальну безпеку можна буде гарантувати лише у випадку розчленування нинішньої Російської Федерації, яка лишається імперіалістичною.
«Там живе 60 народів, яких поглинули так само, як поглинають українців сьогодні. Ми повинні допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії до менш ніж 50 мільйонів», - сказав Валенса, нагадавши, що зараз в РФ живе 144 мільйони громадян.