Работу следственной комиссии Рады для расследования пожаров на военных арсеналах продлили на 6 месяцев

У Комиссии есть две версии произошедшего в Балаклее.

Работу следственной комиссии Рады для расследования пожаров на военных арсеналах продлили на 6 месяцев
Давид Арахамия
Фото: скриншот

Верховная Рада проголосовала за продление на шесть месяцев работы Временной следственной комиссии по вопросам расследования пожаров на складах боеприпасов в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово, Кривом Роге с 2014 по 2018 годы.

За отчет этой временной следственной комиссии проголосовали 332 народных депутата, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Перед голосованием глава ВСК Давид Арахамия призвал парламентариев продлить работу комиссии еще на полгода.

"Вы все знаете, что был ряд пожаров, которые произошли на всех складах и арсеналах. Мы начали расследование с крупнейшего (в Балаклее. - Ред.), где мы потеряли по рыночной стоимости не менее 10 млрд долларов", - заявил Арахмия.

Он сообщил, что есть две версии произошедшего, один из них - роSSийская диверсия при помощи беспилотника.

"Когда мы начали опрашивать людей, то были удивлены. Первая экспертиза Харьковского института, который вызвали расследовать, пришли к выводу, что это были снаряды, заложенные на самой территории арсенала. Как только этот вывод получили - начали давить на людей, перекинули на другую экспертизу в Киев, которая сообщила версию с беспилотником", - пояснил нардеп.

Арахамия сообщил, что сейчас не говорится о том, какой из выводов правдив, но есть две разные версии.

"Мы говорим, что нужно забрать следствие из Харькова в Киев, нужно провести независимую повторную экспертизу и сделать этот процесс открытым для общества", - заявил Арахамия.

Напомним, что временная следственная комиссия Верховная Рада поставила под сомнение официальную версию пожара на арсенале в Балаклее, который произошел в 2017 году.Глава комиссии Давид Арахамия заявил, что на самом деле в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а пожар начался с подрыва специальных зарядов которые заранее были заложены в землю.

Арахамия при этом ссылается на данные Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им Бокариуса.

23 марта 2017 года ночью на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия.

Тогдашний глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский говорил, что пожар в Балаклее уничтожил боеприпасов на 1 миллиард долларов.



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