За первые два месяца 2020 года официальное население Киева уменьшилось

На 1 марта 2020 года численность населения в Киеве, по оценке ГУ статистики, составила 2,966 млн человек. В течение января-февраля 2020 года численность населения столицы уменьшилась на 364 человека.

Об этом KV стало известно из пресс-бюллетеня ГУ статистики в Киеве .

“Уменьшение численности населения города произошло за счет естественного и миграционного сокращения на 271 и 93 человека соответственно”, – сказано в сообщении.

Отмечается что больше всего населения числится в Соломенском районе Киева – 383 264 человека, а меньше всего – в Печерском, 163 191 человек.

В январе-феврале 2020 года в Киеве родились 5 278 человек, что на 23 человека больше, чем за первые два месяца прошлого года. Больше всего родилось младенцев в Соломенском районе – 709 человек, меньше всего в Шевченковском – 398 человек.

Количество умерших в столице уменьшилось с 5 915 человек в январе-феврале 2019 года до 5 549 человек в январе-феврале текущего года.

Структура причин смерти населения в январе-феврале 2020 года по сравнению с январем-февралем прошлого года почти не изменилась: болезни системы кровообращения составляли 64,6% от общего количества умерших, 18,1% приходились на новообразования, 4,5% – болезни органов пищеварения, 3,5% – внешние причины смерти.

В январе-феврале 2020 года в Киеве было заключено 2 727 браков, что составляет 5,6 регистраций на 1 тыс. человек населения. Самый высокий уровень заключения браков (11,7 регистраций на 1 тыс. человек) – в Шевченковском районе, самый низкий (4,2 на 1 тыс. человек) – в Голосеевском районе.

Частота регистраций расторгнутых браков по городу составляет 1,5 на 1 тыс. человек. Самый высокий уровень расторгнутых браков наблюдался в Шевченковском районе (2,1 регистраций на 1 тыс. человек), самый низкий – в Голосеевском районе (1 на 1 тыс. человек).

Напомним, численность жителей Киевской области по состоянию на 1 марта этого года увеличилась до 1,78 млн человек. Рост на 4,6 тыс. человек обусловила миграция. Также в столичном регионе прослеживается тенденция уменьшения рождаемости.

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