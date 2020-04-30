В Житомирской области возникли новые очаги возгорания в лесной зоне

Три из четырех обнаружили 29 апреля.

В Житомирской области возникли новые очаги возгорания в лесной зоне
Фото: https://www.facebook.com/vitaliy.bunechko

В Житомирской области спасатели продолжают ликвидацию возгораний и тлений в лесах. Из четырех очагов три возникли 29 апреля и один - днем раньше.

28 апреля возле с. Рудня-Переганская на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива, сообщили на сайте ГосЧС.

29 апреля загорелась лесная подстилка и лесной массив около с. Повча на территории Повчанского лесничества. Огнем пройдено около 80 га.

"29 апреля неподалеку с. Лучанки на территории Слободского лесничества возникло загорание лесной подстилки (огонь прошел около 25 га)", - добавили спасатели.

Также 29 апреля в ГосЧС поступила информация о возгорании лесной подстилки и лесного массива рядом с с. Дубовый Гай на территории Овручского лесного хозяйства. Огонь прошел примерно 15 га.

По состоянию на утро 30 апреля силы ГосЧС помогали работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов травяного настила и древесины. К ликвидации привлечены 818 человек, из них 122- от ГосЧС, а также техника, включая три самолета АН-32П.

Сообщается также, что пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области локализованы. Идут работы по тушению отдельных очагов тления.

Напомним, что 28 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям локализовала два последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

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