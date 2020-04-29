Полиция начала служебное расследование относительно инспектора, у которого возник конфликт с журналистом Кутеповым

По версии правоохранителей, журналиста "взяли за руку и отвели от места".

Полиция начала служебное расследование относительно инспектора, у которого возник конфликт с журналистом Кутеповым
Богдан Кутепов
Фото: hromadske

Патрульная полиция Киева начала служебное расследование относительно инспектора, у которого возник конфликт с журналистом hromadske Богданом Кутеповым на митинге под Кабинетом министров.

Конфликтная ситуация сложилась с патрульным батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции Киева, сообщили правоохранители на своем канале в Telegram.

По словам полицейских, патрульные просили журналистов освободить холм возле места проведения акции, однако один из них отказался это делать и продолжил вести прямой эфир.

"Началась словесная перепалка между инспектором и журналистом, во время которой один из патрульных применил к представителю прессы физическое влияние - взял его за руку и отвел от места", - сообщили в полиции.

Напомним, что сегодня под Кабинетом министров собрался митинг представителей малого и среднего бизнеса с требованием ослабить карантин. Люди хотели услышать от властей, почему карантинные ограничения - избирательные.

В ходе митинга Богдан Кутепов и hromadske заявили о нападении на журналиста сотрудников полиции во время утреннего эфира. После того, как журналист спросил, почему он должен уйти с выбранного для эфира места, полицейские начали угрожать сломать камеру, а затем вытолкали журналистов с газона.

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