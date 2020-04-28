Кабмин запретил украинским заробитчанам поездки за границу

Кабинет министров временно запретил украинским заробитчанам поездки за границу. Выезд разрешен только в случае посещения родственников. Об этом рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.

Фото: epravda.com.ua

Кто может выехать

Выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, которые живут в Евросоюзе .

«Финляндия хотела ввезти сезонных работников, всего 14 тыс. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы и сезонных работников больше за границу не выпускают», — заявил Кууск.

По словам посла, выехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют уехать в Польшу , Румынию, Венгрию, Словакию.

Предыстория

Недавно в Финляндию отправился чартерный рейс с Украины с двумя сотнями наших граждан для сезонных работ.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о планах оставить украинских заробитчан в стране.

Ранее сообщалось

В Украине запустят ипотечные программы, чтобы помочь работникам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну. Об этом ранее заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, часть украинских заробитчан из-за пандемии вернулась в страну не временно.