Кабмин запретил украинским заробитчанам поездки за границу
Кабинет министров временно запретил украинским заробитчанам поездки за границу. Выезд разрешен только в случае посещения родственников. Об этом рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.
Кто может выехать
Выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, которые живут в Евросоюзе.
«Финляндия хотела ввезти сезонных работников, всего 14 тыс. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы и сезонных работников больше за границу не выпускают», — заявил Кууск.
По словам посла, выехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют уехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
Предыстория
Недавно в Финляндию отправился чартерный рейс с Украины с двумя сотнями наших граждан для сезонных работ.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о планах оставить украинских заробитчан в стране.
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В Украине запустят ипотечные программы, чтобы помочь работникам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну. Об этом ранее заявил президент Владимир Зеленский.
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По его словам, часть украинских заробитчан из-за пандемии вернулась в страну не временно.