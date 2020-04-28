СБУ задержала двоих террористов "ДНР", причастных к серии подрывов мостов

Они были членами "группы Бергмана" - террориста, задержанного в сентябре 2019 года.

Фото: ssu.gov.ua
СБУ сообщила о задержании двоих террористов "ДНР" из группы Валерия Бергмана по кличке "Немец". Они причастны к серии диверсий, оба признали вину в совершении терактов.

Боевикам сообщили о подозрении и избрали им меры пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе СБУ. Они были задержаны в марте-апреле в Лисичанске и Константиновке.

Следствие установило, что в 2014 году "группа Бергмана" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества амонит. Они использовали его для подрыва четырех мостов в районе н.п. Закотное и Сиверск Донецкой области, двух мостов в Лисичанске и Рубежном Луганской области, и заминировали еще два моста в Лисичанске.

Фото: ssu.gov.ua

"8 сентября 2019 года в ходе спецоперации СБУ и нацполиции Бергмана задержали в районе Лисичанска. Во время следственных действий злоумышленник дал разоблачительные показания. Правоохранители получили от "Немца" информацию о совершенных группой преступлениях, схронах со взрывчаткой и средствами поражения", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В октябре 2019 правоохранители ликвидировали на территории Донецкой и Луганской областей несколько схронов группы "Немца". Были найдены 17 гранат, 400 грамм тротила, 3 мины ПМН, автомат Калашникова и другие боеприпасы и оружие.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в январе СБУ задержала двух жительниц Лимана Донецкой области по подозрению в информировании террористов "ДНР".

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