Подрыв мостов и обстрелы кассетными боеприпасами – обзор ситуации на фронте от ОК "Юг"

РоSSийские снаряды разрывались прямо во дворах, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи, информирует ZN.ua.

Подрыв мостов и обстрелы кассетными боеприпасами – обзор ситуации на фронте от ОК
© Нацполиция

Рашисты совершили подрыв мостов через реку Ингулец в районе сел Давидов Брод и Великая Александровка Херсонской области. Ища путей противодействия контрнаступлению ВСУ, россияне не стесняются также воспользоваться обстрелами гражданских районов кассетными боеприпасами. Последние обеспечивают более широкий охват территории смертоносными суббоеприпасами. Ситуацию в южной операционной зоне детализирует ОК "Юг".

“Снаряды разрывались прямо во дворе многоквартирных домов, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи горожан, повредили сеть электроснабжения. Во многих домах выбиты стекла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Жертв и пострадавших нет”, – отмечают в ведомстве о вчерашних обстрелах из реактивных систем залпового огня Торнадо-С и орудий ствольной дальнобойной артиллерии "Пион".


Оксана Коваль, ZN.ua

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