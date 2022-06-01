Подрыв мостов и обстрелы кассетными боеприпасами – обзор ситуации на фронте от ОК "Юг"

Рашисты совершили подрыв мостов через реку Ингулец в районе сел Давидов Брод и Великая Александровка Херсонской области. Ища путей противодействия контрнаступлению ВСУ, россияне не стесняются также воспользоваться обстрелами гражданских районов кассетными боеприпасами. Последние обеспечивают более широкий охват территории смертоносными суббоеприпасами. Ситуацию в южной операционной зоне детализирует ОК "Юг".

“Снаряды разрывались прямо во дворе многоквартирных домов, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи горожан, повредили сеть электроснабжения. Во многих домах выбиты стекла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Жертв и пострадавших нет”, – отмечают в ведомстве о вчерашних обстрелах из реактивных систем залпового огня Торнадо-С и орудий ствольной дальнобойной артиллерии "Пион".