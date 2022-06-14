На фронте погиб активист Роман Ратушный

В боях под Изюмом 9 июня погиб активист Роман Ратушный. Об этом сообщила пресс-служба ОО "Защитим Протасов Яр" на своей странице в Фейсбуке .

"Трудные дни. Подтвердилась страшная новость. 9 июня в бою под Изюмом погиб лидер нашей общины, глава ОО "Защитим Протасов Яр" и разведчик 93 омбр "Холодный Яр" Роман Ратушный", - говорится в сообщении.

Активист погиб при выполнении боевого задания.

Пока неизвестно, когда пройдут похороны. Об этом сообщат позже.

Редакция ZN.UA выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память.