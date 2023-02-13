Мер Торонто подав у відставку через роман із співробітницею

Мер подав у відставку відразу ж, як стало відомо про його роман, інформує ZN.ua.

Мер Торонто подав у відставку через роман із співробітницею
© commons.wikimedia.org

Мер Торонто Джон Торі подав у відставку після того, як зізнався у позашлюбних відносинах із співробітником свого офісу.

"Під час пандемії у мене склалися стосунки зі співробітником у моєму офісі таким чином, що вони не відповідали стандартам, яких я дотримуюсь як мер і сім'янин", - сказав Торі журналістам під час прес-конференції в мерії, передає AFP.

"В результаті я вирішив, що піду з посади мера, щоб я мав час подумати про свої помилки і відновити довіру моєї родини", - сказав він.

Торі пішов у відставку за годину після того, як Toronto Star опублікував звіт про його багатомісячні відносини.

68-річний Торі сказав, що стосунки були «серйозною помилкою в судженні», і вибачився перед громадськістю, своїми колегами, дружиною та сім'єю.

Він сказав, що відносини «розірвалися за згодою на початку цього року», і він повідомив про це міському чиновнику з етики.

Відставка Торі відбулася через чотири місяці після його переобрання на третій термін.

За матеріалами: AFP /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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