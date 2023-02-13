Мер Торонто подав у відставку через роман із співробітницею
Мер подав у відставку відразу ж, як стало відомо про його роман, інформує
Мер Торонто Джон Торі подав у відставку після того, як зізнався у позашлюбних відносинах із співробітником свого офісу.
"Під час пандемії у мене склалися стосунки зі співробітником у моєму офісі таким чином, що вони не відповідали стандартам, яких я дотримуюсь як мер і сім'янин", - сказав Торі журналістам під час прес-конференції в мерії, передає
"В результаті я вирішив, що піду з посади мера, щоб я мав час подумати про свої помилки і відновити довіру моєї родини", - сказав він.
Торі пішов у відставку за годину після того, як Toronto Star опублікував звіт про його багатомісячні відносини.
68-річний Торі сказав, що стосунки були «серйозною помилкою в судженні», і вибачився перед громадськістю, своїми колегами, дружиною та сім'єю.
Він сказав, що відносини «розірвалися за згодою на початку цього року», і він повідомив про це міському чиновнику з етики.
Відставка Торі відбулася через чотири місяці після його переобрання на третій термін.