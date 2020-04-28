СБУ разоблачило коррупционную схему в Госагентстве по управлению зоной отчуждения

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционный механизм при начислении премий руководителям госпредприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ .

“Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госпредприятий предложили председателю агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 тыс. гривен, 50% из которых обещали передавать ему. Председатель сразу сообщил о коррупционном предложении в СБУ и помог разоблачить злоумышленников”, – сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи директором одного из госпредприятий руководителю ГАЗО 210 тыс. гривен за начисление ему премии в размере более 430 тыс. гривен.

Директору госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других возможных коррупционных фактов, а также законности начисления премий должностным лицам госпредприятий, входящих в сферу управления ГАЗО.

Как ранее сообщала KV , с 16 апреля 2020 года Сергей Калашник приступил к исполнению обязанностей председателя ГАЗО. С конца марта 2019 года он исполнял обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС".

Фото: пресс-служба СБУ