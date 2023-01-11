Фіктивний шлюб: в Україні викрили схему виїзду призовників за кордон

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні було оголошено військовий стан, а військовозобов'язаним чоловікам заборонили залишати країну. Водночас деякі українці вигадують різні хитрощі, щоб обдурити закон , інформує Апостроф.

Про нову схему під час брифінгу розповів начальник відділу міграційної поліції ГУНП у Житомирській області Максим Заярний.

"Нашим відділом було викрито злочинну схему діяльності мешканців міста Бердичева та Вінницької області, які налагодили схему оформлення батьківства осіб чоловічої статі над трьома та більше дітьми, за що брали певну плату" , - розповів він.

Виявилося, що місцеві жителі підшукували матерів-одиночок та "батьків". Жінки з низькими доходами та дітьми отримували 500 доларів, а за оформлення фіктивного батьківства, а чоловіки віддавали від 3 тисяч доларів.

Фігуранти справи, чоловік та жінка, допомогли оформити батьківство на двох дітей жителю Переяслава Київської області, який вже мав свою дитину. Він уклав фіктивний шлюб і оформив батьківство, але покинути Україну не встиг, оскільки його затримали правоохоронці.

Заярний розповів про те, що зараз відомо про п'ять-шість випадків у рамках цієї схеми. Нею намагалися скористатися чоловіки віком від 20 до 35 років.


Інна Погрібна, Апостроф





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