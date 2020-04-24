Борис Ложкин передал киевской больнице современный наркозно-дыхательный аппарат

Аппарат способен поддерживать дыхательную функцию пациентов всех возрастов.

Новый современный медицинский аппарат, способный поддерживать дыхательную функцию пациентов всех возрастов, был передан Киевской клинической больнице №15 Фондом Бориса Ложкина. В настоящее время поддержка клиник и врачей очень важна, заявил Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

«К сожалению, Киев стал одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в Украине. Сегодня число инфицированных в столице перешагнуло тысячную отметку. Опыт других стран показывает, что уровень оснащенности больниц во время эпидемии коронавируса оказывает решающее влияние на эффективность медицинской помощи. Поэтому настолько важна поддержка клиник и врачей. Абсолютно любая. Особенно в Украине, где состояние системы здравоохранения далеко от идеального», - комментирует Борис Ложкин в Facebook.

Чтобы поддержать киевлян и команду Виталия Кличко, Фонд приобрел и передал больнице современный наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20, который позволит оказывать эффективную медицинскую помощь больным в средней и тяжелой стадиях заболевания.

Отмечается, что аппарат построен на новейшей анестезиологической архитектуре и обладает интеллектуальной системой учета необходимого объема воздуха. WATO EX-20 способен поддерживать дыхательные функции пациентов разных возрастов, включая детей.

«Эта универсальность имеет большое значение, поскольку в случае пиковой нагрузки на отделения интенсивной терапии аппарат может быть использован для любых пациентов, оказавшихся в критическом состоянии», - уточнил Ложкин.

Значительный плюс аппарата заключается в том, что он прост в эксплуатации, поэтому врачи быстро научатся с ним работать.

Напомним, ранее Борис Ложкин и Надежда Шаломова передали Институту отоларингологии имени профессора А.С. Коломийченко НАМН Украины защитные комбинезоны, респираторы последнего поколения, защитные очки и одноразовые перчатки для защиты от коронавируса.

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