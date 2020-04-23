Меркель раскритиковала некоторые регионы Германии за ослабление карантина

"Эта пандемия - вызов демократии, так как она ограничивает именно то, что является нашими экзистенциальными правами и потребностями".

Меркель раскритиковала некоторые регионы Германии за ослабление карантина
Ангела Меркель
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан страны быть готовыми к длительным карантинным мерам в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Никому не доставляет удовольствие это слышать, но правда в том, что мы живем не во время завершающей фазы пандемии, а все еще на ее начальном этапе. Мы должны будем еще долгое время жить с этим вирусом", - подчеркнула Меркель.

Канцлер раскритиковала руководство некоторых земельных правительств за поспешность в снятии карантинных мер. Каких конкретно земельных политиков канцлер имела в виду, Меркель не уточнила.

Она пояснила, что понимает какое тяжелое воздействие оказывают эти ограничения не только на граждан страны, но и на общество в целом. "Эта пандемия - вызов демократии, так как она ограничивает именно то, что является нашими экзистенциальными правами и потребностями", - добавила канцлер.

Меркель призвала не обольщаться снижением роста новых случаев заражения, увеличением числа выздоровевших.

"Это лишь промежуточный успех, показывающий, что система здравоохранения Германии до сих пор держит удар", - подчеркнула канцлер.

Меркель также прокомментировала обвинения, высказанные президентом США Дональдом Трампом в адрес Всемирной организации здравоохранения, и заявила о полной поддержке ВОЗ.

Напомним, ранее Меркель предупредила об угрозе второй волны коронавируса после ослабления карантина и призвала не ослаблять ограничения.

После пасхальных каникул в Германии началось поэтапное ослабление карантина, - в частности, было решено открыть магазины с торговой площадью до 800 кв. метров. Ограничение по площади не распространяется на книжные магазины, а также центры продаж велосипедов и автомобилей.

В Берлине, Бранденбурге и Саксонии в школы возвращаются ученики выпускных классов для подготовки и сдачи экзаменов, а в ряде земель возобновляются занятия в четвертых - выпускных - классах начальных школ. В вузах разрешили проводить экзамены, но библиотеки, архивы и лаборатории решено открыть только при соблюдении строгих санитарно-гигиенических норм. В Саксонии возобновили религиозные службы с участием не более 15 прихожан.

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