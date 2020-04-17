СБУ установила боевиков "ЛНР", ответственных за гибель двух бойцов "Альфы" в 2018 году

Служба безопасности Украины установила боевиков "ЛНР", ответственных за гибель двух бойцов "Альфы" в мае 2018 года.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Луганской области.

Подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев погибли 26 мая 2018 года в результате обстрела в селе Жолобок Новоайдарского района Луганской области. Еще двое сотрудников СБУ тогда получили огнестрельные и осколочные ранения

Следствие установила, что приказ открыть огонь по украинским позициям отдал командир батальона 4-й отдельной мехбригады "народной милиции ЛНР", житель Ясиноватой.

Ему и еще трем фигурантам уголовного производства заочно сообщили о подозрении в совершении теракта и участии в террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).

Начаты меры по розыску и задержанию подозреваемых.