В ЦИКе опасаются, что из-за урезанного госбюджета не получится сформировать участковые комиссии на выборах осенью 2020 года (видео)

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко (на фото) считает, что значительное уменьшение государственного финансирования Центризбиркома послужит возникновению проблем при формировании участковых избирательных комиссий (УИК) при подготовке к местным выборам осенью 2020 года. Кроме того, серьезным вызовом для работы окружных избирательных комиссий (ОИК) может стать административно-территориальная реформа, если она увенчается укрупнением районов – комиссии могут не справиться с объемом обработки данных почти тысячи комиссий низшего уровня.

Об этом KV стало известно в ходе прямого эфира гражданской сети “ОПОРА” в Facebook с участием председателя ЦИК Олега Диденко.

“Если оценивать изменения в объеме финансирования (ЦИК из государственного бюджета – KV ), можно предположить, что речь идет о сокращении финансирования именно оплаты труда членов избирательных комиссий. На эти цели было предусмотрено порядка 1 млрд 400 млн гривен (в бюджете 2020 года до секвестра госбюджета-2020 – KV ). Соответственно, это где-то так корреспондируется (с объемом общего финансирования ЦИК после принятых парламентом изменений в бюджет-2020 – KV ). И это – один из основных вопросов, которые больше всего нас беспокоят: при таких условиях, будут ли сформированы избирательные комиссии, участковые в первую очередь, и будут ли они эффективно выполнять свои функции”, – сказал председатель Центризбиркома.

Отвечая на вопрос о возможности финансирования комиссий из местных бюджетов, Олег Диденко скептически отнесся к такой идее: “Если ставить вопрос о финансировании их за счет органов местного самоуправления – сразу возникает вопрос админресурса. Нам хотелось бы, чтобы вся вертикаль избирательных комиссий была независимой”.

Говоря о работе ЦИКа в условиях, если субрегиональный уровень административного устройства будет изменен, Диденко отметил: “В аспекте организации выборов – все понимают, что такие изменения не могут происходить во время избирательного процесса. Я так понимаю, что не добавляется отдельное звено, а происходит укрупнение (районов – * KV). Здесь серьезные вызовы могут возникнуть при организации выборов”.

“Вот представим, если районная территориальная избирательная комиссия будет устанавливать итоги голосования выборов в областной совет. Ей нужно будет принять протоколы об итогах голосования от 800-900 участковых комиссий. Мне сложно представить, как это будет на практике... Потому что если даже ЦИК на общегосударственных выборах принимает (протоколы – KV ) от 995 (окружкомов – KV ), то это занимает три-четыре дня”.

“Вопросы формирования участковых избирательных комиссий, когда районным комиссиям предстоит формировать 800-900 комиссий (низшего уровня – KV ), не имея при этом значительного человеческого ресурса, секретариата, надлежащего программного обеспечения, и имея нужду обработать очень большой массив документов... Над этими всеми проблемами мы думаем, и если такая реформа будет приниматься, соответствующее корректировки должны вноситься и в процедуры, предусмотренные Избирательным кодексом относительно логистики, транспортировки, установления итогов выборов и так далее”, – резюмировал Олег Диденко.

Отметим, согласно секвестру госбюджета-2020, субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов уменьшена на 1 млрд 154 млн 988 тыс.гривен и составит ровно 1 млрд гривен.

В соответствии со статьей 141 Конституции , очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах. Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Согласно действующему законодательству, Верховная Рада назначает очередные местные выборы не позднее, чем за 90 дней до дня выборов. В данном случае – в начале сентября с.г.

В партии “Слуга народа” рассчитывают, что до объявления выборов в начале сентября можно успеть завершить реформу децентрализации власти. Предварительно “слуги народа” хотят обсудить с местным самоуправлением концепт изменений в Конституцию, касающихся административно-территориальной реформы.