Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко

Геращенко подчеркнул, что это было бы уже не первое покушение на главу МВД.

Задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "Украина24".

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - цитирует замглавы МВД Интерфакс-Украина.

При этом Геращенко подчеркнул, что это было бы уже не первое покушение на Авакова.

"Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", - добавил он.

Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал: "То, что мне известно: генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с роSSийскими агентами, - они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с роSSийскими разведчиками".

После этого, по словам замминистра внутренних дел, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

Напомним, что 14 апреля генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов был задержан за подготовку убийства Адама Осмаева по заказу роSSийских спецслужб.