Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко

Геращенко подчеркнул, что это было бы уже не первое покушение на главу МВД.

Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "Украина24".

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - цитирует замглавы МВД Интерфакс-Украина.

При этом Геращенко подчеркнул, что это было бы уже не первое покушение на Авакова.

"Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", - добавил он.

Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал: "То, что мне известно: генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с роSSийскими агентами, - они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с роSSийскими разведчиками".

После этого, по словам замминистра внутренних дел, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

Напомним, что 14 апреля генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов был задержан за подготовку убийства Адама Осмаева по заказу роSSийских спецслужб.

СБУ утверждает, что у следствия достаточно доказательств о том, что Шайтанов является агентом ФСБ РоSSии. Генерал, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
Центральный госпиталь МВД заказал 50 аппаратов искусственной вентиляции легкихЦентральный госпиталь МВД заказал 50 аппаратов искусственной вентиляции легких
Блок рекламы


Похожие новости
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора ШайтановаЗадержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Суд арестовал генерала СБУ Шайтанова на два месяцаСуд арестовал генерала СБУ Шайтанова на два месяца
Геращенко показал фото и видео с места пожара в Чернобыльской зонеГеращенко показал фото и видео с места пожара в Чернобыльской зоне
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама ОсмаеваГенерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
Геращенко опроверг слухи, что пожар в Чернобыльской зоне может повредить хранилища ядерного топливаГеращенко опроверг слухи, что пожар в Чернобыльской зоне может повредить хранилища ядерного топлива
ВСУ подготовили санитарный катер "Сокаль" для изоляции больных с коронавирусомВСУ подготовили санитарный катер "Сокаль" для изоляции больных с коронавирусом
"Слуги" продолжают воевать с регионами и забрали из бюджета субвенцию на 2 млрд грн, - Геращенко"Слуги" продолжают воевать с регионами и забрали из бюджета субвенцию на 2 млрд грн, - Геращенко
Кабмин по требованию Авакова отказался от донорских средств для общественных советовКабмин по требованию Авакова отказался от донорских средств для общественных советов
Геращенко: в закон о банках к каждому слову подана поправкаГеращенко: в закон о банках к каждому слову подана поправка
У правительства нет системного видения, как выводить страну из кризиса, - ГеращенкоУ правительства нет системного видения, как выводить страну из кризиса, - Геращенко
Последние новости
Подгружаем последние новости