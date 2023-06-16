Україні потрібні ракети ATACMS – генерал Брідлав

Ці далекобійні системи, за його словами, могли би компенсувати в короткостроковій перспективі недостатньо забезпечені ресурси українських військово-повітряних сил в плані нанесення ударів по цілях на далекій відстані.

Україні потрібні ракети ATACMS – генерал Брідлав
© Getty Images

Колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал у відставці Філіп Брідлав, під час засідання в Вашингтоні Робочої групи США-Україна, заявив, що для успіху на полі бою, Україна потребує далекобійних ракет, таких як ATACMS. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Я вважаю, що Україна має гарні, втім не ідеальні, сухопутні ресурси. І перше, що я хотів би відзначити, що в загальній картині не вистачає точних далекобійних вогневих засобів – я би сказав прямо, ATACMS та подібних до них", – зазначив Брідлав.

Генерал у відставці також позитивно оцінив внески, зокрема, Великої Британії, яка надає ЗСУ ракети Storm Shadow. Однак, за його словами, потрібні більші обсяги таких можливостей, і це можуть забезпечити ATACMS.

Він додав, що ці далекобійні системи могли би компенсувати в короткостроковій перспективі недостатньо забезпечені ресурси українських військово-повітряних сил в плані нанесення ударів по цілях на далекій відстані.

Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповіла, що у Вашингтоні "змінили тональність", коментуючи можливе надання нашій країні далекобійних ракет ATACMS.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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