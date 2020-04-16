Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации

Пока на Волыни ни один из вернувшихся из-за границы украинев не заселился в пункт для обсервации.

Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Фото: скрин видео 5 канала

Украинцы, которые вернулись из Польши через пункт пропуска "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации и ответственности за нарушение карантина.

За последние сутки в Украину въехали свыше 350 человек. Из приехавших в Украину граждан на обсервацию не согласился никто, передает 5 канал.

"Они ограничивали движение транспорта, но полиция вмешалась и в кратчайшие сроки дорога была разблокирована", – рассказал начальник Нацполиции Волынской области Юрий Крошко.

Против нарушителей полиция составила протоколы. Им грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест до полгода или ограничение свободы до 3 лет. Кроме того, в случае заражения и смерти человека из-за нарушения правил карантина предусмотрено заключение до 8 лет.

"Не изъявляют желание люди ехать на обсервацию, все обязуются проходить самоизоляцию дома, но поскольку она является обязательной, обсервация, принимаем меры о привлечении их к админответственности. Пока что составлено 20 таких протоколов, другие люди идентифицированы и установлены нами", - сообщил Юрий Крошко.

Для украинцев, которые возвращаются из-за границы, для обсервации подготовили отель в нескольких сотнях метров от границы. Почти полсотни номеров готовы к заселению, людей обещают кормить. Пребывание на обсервации, а также маски, перчатки, все необходимые средства будет оплачивать государство.

"Однако номера - пустуют. Все, кто въехал, разъехались по домам", - говорится в публикации.

На Волыни предусмотрено 9 пунктов для обсервации. Пока в них не заселили ни одного украинца, из вернувшихся из-за границы.

Замглавы Волынской ОГА Татьяна Щербак подчеркивает, что все вернувшиеся в Украину граждане предупреждены об ответственности и в дальнейшем будут контролироваться силами полиции на принудительной самоизоляции.

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