Профильный парламентский комитет рекомендовал Раде принять закон об инвентаризации лесов
Комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом ранее одобренный Радой проект закона о создании системы Национальной инвентаризации лесов. Цель – получение актуальной информации о количественном и качественном состоянии лесов по всей территории страны для более эффективного ведения отечественного лесного хозяйства.
Об этом
“Мы будем внедрять стратегическое планирование ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды и международной отчетности о лесах. Собранные и обобщенные данные дадут возможность, наконец, реформировать лесное хозяйство и создать условия для сохранения и развития лесов Украины”, – прокомментировал решение экологического комитета Рады его глава
Олег Бондаренко является соавтором рекомендованного к принятию во втором чтении и в целом законопроекта
Как сообщала
Порядок проведения этой инвентаризации должен будет утвердить Кабмин, а лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, получат право при обследованиях находиться на земельных участках всех форм собственности.
В пояснительной записке к проекту закона специально подчеркивается, что комплексный государственный учет лесов был проведен дважды – в 1996 и 2001 годах, а на данный момент актуальной информации о количественном и качественном состоянии лесов Украины нет. Когда же она появится, ведение отечественного лесного хозяйства можно будет осуществлять более эффективно, считают нардепы.
Фото: