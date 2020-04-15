Профильный парламентский комитет рекомендовал Раде принять закон об инвентаризации лесов

Профильный парламентский комитет рекомендовал Раде принять закон об инвентаризации лесов

Комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом ранее одобренный Радой проект закона о создании системы Национальной инвентаризации лесов. Цель – получение актуальной информации о количественном и качественном состоянии лесов по всей территории страны для более эффективного ведения отечественного лесного хозяйства. 

Об этом KV стало известно из сообщения  на парламентской странице в Facebook.

“Мы будем внедрять стратегическое планирование ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды и международной отчетности о лесах. Собранные и обобщенные данные дадут возможность, наконец, реформировать лесное хозяйство и создать условия для сохранения и развития лесов Украины”, – прокомментировал решение экологического комитета Рады его глава Олег Бондаренко (фракция "Слуга народа”).

Олег Бондаренко является соавтором рекомендованного к принятию во втором чтении и в целом законопроекта №2379 “О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов”. 

По словам Бондаренко, проект закона поддержали и центральные органы исполнительной власти – Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Государственное агентство лесных ресурсов.

Как сообщала KV, в первом чтении законопроект №2379 был принят 5 февраля с.г. Законопроект предполагает дополнить Лесной кодекс новой статьей, предусматривающей проведение национальной инвентаризации лесов – “системы избирательно-статистических обследований лесного фонда Украины”, направленной на получение “обоснованной информации” о лесах для нужд государственного лесного кадастра и мониторинга лесов.

Порядок проведения этой инвентаризации должен будет утвердить Кабмин, а лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, получат право при обследованиях находиться на земельных участках всех форм собственности.

В пояснительной записке к проекту закона специально подчеркивается, что комплексный государственный учет лесов был проведен дважды – в 1996 и 2001 годах, а на данный момент актуальной информации о количественном и качественном состоянии лесов Украины нет. Когда же она появится, ведение отечественного лесного хозяйства можно будет осуществлять более эффективно, считают нардепы.

Фото: “Цензор.нет”


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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