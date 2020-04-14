За сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Украинские военные не пострадали.

За сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За минувшие сутки боевики роSSийско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"13 апреля вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было", - говорится в утреннней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов: по защитникам Широкино выпустили шесть мин калибра 82 мм; по направлению н.п. Веселое позиции украинских военных боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Павлополя, Красногоровки и Тарамчука боевики применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра; в районе Опытного украинские военные зафиксировали обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север" из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ возле Крымского.

Напомним, в течение дня понедельника боевики трижды обстреляли позиции украинских военных, потерь не было.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня: из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции ВСУ у Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра возле Красногорови.

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