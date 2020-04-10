Образовательный омбудсмен призывает не устраивать травлю учителей, допустивших ошибки во время онлайн-уроков

"На ошибки, конечно, надо указывать и помогать их исправлять".

Образовательный омбудсмен призывает не устраивать травлю учителей, допустивших ошибки во время онлайн-уроков
Сергей Горбачев
Фото: Лилия Гриневич

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призывает не устраивать травлю учителей, которые допустили ошибки в ходе видеоуроков для школьников.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Я посмотрел немало уроков на ТВ. Впечатления разные. Но даже за несколько дней, которые прошли от 6 апреля, я вижу большой прогресс: учителя, которые ведут уроки, успокаиваются, чувствуют себя более уверенно, уроки становятся более "форматными" - именно для телевидения", - написал он.

Горбачев отметил, что сейчас все получают новый и очень необходимый опыт, и необходимо более доброжелательно относиться друг к другу.

"На ошибки, конечно, надо указывать и помогать их исправлять. Но - не устраивать тотальную травлю людям, которые решились работать в новом для себя формате, рискнули выйти на огромную аудиторию - и сейчас очень быстро прогрессируют", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, 5 апреля первая леди Елена Зеленская объявила о старте "Всеукраинской школы онлайн".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
В Раду внесен законопроект о перезагрузке Офиса ОмбудсменаВ Раду внесен законопроект о перезагрузке Офиса Омбудсмена
Зеленский предложил учить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ при помощи онлайн-уроковЗеленский предложил учить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ при помощи онлайн-уроков
Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантинаКабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь во время вспышки COVID-19Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь во время вспышки COVID-19
Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)
В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19
Порошенко: во время эпидемии высокие зарплаты должны быть только у врачей и военныхПорошенко: во время эпидемии высокие зарплаты должны быть только у врачей и военных
Кабмин пообещал рабочие места для потерявших работу во время карантинаКабмин пообещал рабочие места для потерявших работу во время карантина
Президент дал добро комитетам Верховной Рады работать во время карантина в режиме видеоконференцииПрезидент дал добро комитетам Верховной Рады работать во время карантина в режиме видеоконференции
Последние новости
Подгружаем последние новости