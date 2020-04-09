На Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУ

Боевики обстреляли позиции ВСУ в Луганской области.

На Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУ
Фото: Макс Левин

Сегодня, 9 апреля, роSSийско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции украинских военных в Луганской области. В результате погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединеннных сил в фейсбуке.

"Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника. К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и отмечает, что такие преступные действия не останутся без адекватного ответа.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Сообщалось, что один военнослужащий получил ранение.

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