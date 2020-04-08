Германия эвакуировала 18 украинских туристов из Непала
Домой они вернутся через Минск.
Германия эвакуировала украинских туристов из Непала
Фото: #twitter#.com/YehorBozhok
Германия эвакуировала 18 граждан Украины из Непала.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.
"Благодаря установленным личным доверительным контактам главы МИД Дмитрия Кулебы со своим немецким коллегой Хейко Маасом удалось эвакуировать из Непала 18 украинцев", - написал он.
Согласно сообщению МИДа, утром 8 апреля 18 граждан Украины вылетели специальным авиарейсом, организованным правительством Германии, по маршруту "Катманду - Доха - Мюнхен". Домой они вернутся через Минск (Беларусь).
Кроме этого, по информации министерства, в Непале на данный момент остается по меньшей мере 21 гражданин Украины.
Напомним, ранее помощь в эвакуации украинцев предлагал роSSийский "Аэрофлот". При этом роSSийское консульство затребовало от украинского представительства специальную ноту-обращение, т.к. авиакомпания находится под санкциями.
Еще в начале марта правительство Непала закрыло гору Эверест на карантин до конца сезона (30 апреля) из-за вспышки коронавируса.