Зеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантина

Президент рассказал о мерах, принимаемых государством, а митрополит - о решениях Церкви.

Зеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантина
Фото: pomisna.info

Во вторник, 7 апреля, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний второй раз за последние недели встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

Президент рассказал Епифанию о мерах, принимаемых государством, а митрополит - о решениях Церкви, принятых в связи с пандемией и внедренными карантинными ограничениями. Зеленский подчеркнул важность объединения усилий государства и религиозных сообществ, направленных на противостояние распространению опасной болезни.

Собеседники обменялись мнениями о необходимости обеспечить как соблюдение карантина, так и свершение праздничных богослужений.

"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы оставаясь дома, наши прихожане могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали, несмотря на тяжелые обстоятельства, настоящего великий праздник, которій пришел к нам", - подчеркнул Епифаний. Предстоятель ПЦУ также пожелал главе государства Божьей помощи в добрых делах.

Напомним, 24 марта Синод ПЦУ из-за распространения коронавируса разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан. При этом ПЦУ настаивает, что богослужения не могут быть полностью остановлены, а храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и "социальной дистанции".

Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участников.

В ПЦУ отметили, что пока нет оснований для общего запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.

Ранее Зеленский призывал церкви проводить богослужения онлайн и подчеркнул, что власти делают все, чтобы украинцы могли отпраздновать Пасху дома.

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